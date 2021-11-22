Планируется, что это будет в 2027 году.

НАЭК "Энергоатом" и американская компания Westinghouse подписали меморандум о начале строительства новых энергоблоков на Хмельницкой АЭС.

Как передает корреспондент УНИАН, это состоялось во время Международной конференции "Атомные возможности для развития Украины".

Читайте такжеПоставки электроэнергии из Беларуси в Украину возобновлены: названа причина

При строительстве будет применена новая американская технология энергоблоков АР1000.

"Наши надежды, что это будет в 2027 году", - сказал глава компании "Энергоатом" Петр Котин.

Таким образом было подписано два соглашения: на услуги по разработке проекта строительства реактора на Хмельницкой АЭС и о закупке тренажера, благодаря которому будет освоена новая технология.

НАЭК "Энергоатом" и отопительный сезон:

Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" - крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства более 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины.

НАЭК "Энергоатом" планирует проходить отопительный сезон с подключенными 14-ю атомными энергоблоками из 15-ти.

В Украине действуют 4 атомные электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт является крупнейшей в Европе.

Автор: Анна Бредихина