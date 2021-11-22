Впервые в истории в работе будут находиться все 15 энергоблоков украинских АЭС.

Украинские атомные электростанции в феврале, впервые в истории, будут работать на максимальной мощности - 15 энергоблоков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал министр энергетики Герман Галущенко во время Международной конференции "Атомные возможности для развития Украины".

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"Будем работать 14-ю энергоблоками, в феврале есть возможность включить 15 энергоблок. Такого раньше не было. Мы изменили отношение к атомной генерации", - сказал он.

При этом глава компании "Энергоатом" Петр Котин уточнил, что примерно с 1 по 15 февраля 2022 года энергоблок на Ривненской АЭС, который сейчас выведен в ремонт, будет подключен к системе.

Таким образом, впервые в истории в работе будут находиться все 15 энергоблоков украинских АЭС.

Отопительный сезон:

НАЭК "Энергоатом" планировал проходить текущий отопительный сезон с подключенными 14-ю атомными энергоблоками из 15-ти.

Автор: Анна Бредихина