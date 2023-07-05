Это дает возможность объединенной энергосистеме Украины "укрепиться" дополнительными 1000 МВт электроэнергии.

НАЭК "Энергоатом" подключил к сети еще один атомный энергоблок мощностью 1000 мегаватт.

Как сообщили в компании, сейчас продолжается набор мощности энергоблока после завершения его планового ремонта.

"Плановый ремонт блока начали 4 мая и завершили на четыре дня раньше запланированного срока", - рассказали в "Энергоатоме".

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Однако, из соображений безопасности компания не называет какой именно энергоблок на украинских АЭС был запущен.

Отмечается, что это дает возможность объединенной энергосистеме Украины "укрепиться" дополнительными 1000 МВт электроэнергии, а значит уменьшить вероятность дефицита энергоресурса для потребителей.

Ситуация в энергосистеме Украины

Как сообщал УНИАН, в июне из ремонта на 20 дней раньше уже вышел один из блоков - "тысячников" АЭС. Выход из ремонта атомного блока стал особенно важным из-за подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС.

Из-за оккупации россиянами Запорожской АЭС Украина временно потеряла возможность производить 6000 мегаватт электричества.

Сейчас рашисты намерены устроить теракт на ЗАЭС, чтобы таким образом задержать контрнаступление ВСУ и нанести максимальный ущерб оборудованию станции, а следовательно и украинской энергосистеме.

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