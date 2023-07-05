В пруду-охладителе Запорожской АЭС уровень воды стабилен, отметили в "Энергоатоме".

По состоянию на среду, 5 июля, временно оккупированная россиянами Запорожская атомная электростанция работает в штатном режиме.

Не зафиксированы значительные перемещения техники и живой силы противника, сообщил глава Никопольской районной администрации Евгений Евтушенко в Telegram. "На данный момент ЗАЭС работает в штатном режиме...", - поделился чиновник.

В государственном предприятии Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" сообщили, что уровень воды в пруду-охладителе АЭС стабилен.

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"Вопреки подрыву российскими оккупантами плотины Каховской ГЭС, ситуация остается стабильной и контролируемой. По состоянию на 08:00 5 июля уровень воды в пруду-охладителе Запорожской АЭС без изменений. Сейчас он составляет 16,56 м", - отметили в "Энергоатоме".

Стоит отметить, что, по сведениям, размещенным на сайте Украинского гидрометцентра, уровень радиации на всей территории нашего государства находится в пределах нормы.

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ЗАЭС враги оккупировали в марте прошлого года и заминировали. В конце июня руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов сообщил, что противники дополнительно заминировали объект, в том числе - пруд-охладитель.

Вода из Каховского водохранилища поступала на АЭС и использовалась для охлаждения реактора. После того, как россияне в ночь на 6 июня взорвали Каховскую ГЭС, водохранилище катастрофически обмелело. Если в пруду-охладителе не будет достаточного количества воды, может возникнуть авария.

Энергоблоки Запорожской АЭС с сентября 2022 года не работают, поэтому нет активного испарения воды из пруда-охладителя.

Генштаб Вооруженных сил Украины 4 июля предупредил, что враг на внешней кровле третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС разместил предметы, похожие на бомбы. По его данным, применив взрывные устройства, противник может создать картинку "обстрелов со стороны украинских сил". Стоит отметить, что враги уже обвиняли Киев в том, что он якобы готовится к атаке на АЭС.

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