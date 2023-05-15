Общая протяженность линии составляет 400 км.

Сегодня, 15 мая, Украина начала коммерческий экспорт электроэнергии в Польшу по восстановленной линии электропередачи Хмельницкая АЭС - Жешув, которая не использовалась последние 30 лет.

Об этом сообщает польская компания Polskie Sieci Elektroenergetyczne, отметив, мощность экспорта составляет 200 МВт. Новое межгосударственное соединение создано на базе ЛЭП, не работавшей три десятилетия. Она прошла через глубокую модернизацию, в том числе с переводом на более низкое напряжение.

Общая протяженность линии составляет 400 км, из которых более 70% приходится на территорию Украины. Инвестиции с украинской стороны составили 350 млн грн. PSE планировала вложить со своей стороны около 30 млн злотых (270 млн грн).

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С 27 апреля электроэнергия поставлялась по этому интерконнектору в тестовом режиме. Теперь проходят коммерческие тендеры, организуемые PSE и "Укрэнерго". Польская сторона объявила тендер на период с 15 по 31 мая.

Экспорт электроэнергии во время войны

Украинская энергосистема с 16 марта 2022 года работает синхронно с энергосетью континентальной Европы ENTSO-E.

В прошлом году Украина начала экспортировать электроэнергию в Польшу, Молдову, Румынию, Словакию. Раньше Украина использовала для экспорта электроэнергии в Польшу ЛЭП Добротвор - Замосць.

С октября 2022 года Украина приостановила экспорт электроэнергии из-за масштабных повреждений и разрушений, нанесенных ракетными и дроновыми атаками российской армии на энергетические объекты.

12 апреля 2023 года Украина начала экспорт электроэнергии в Молдову и Польшу.

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