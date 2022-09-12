При остановке всех ядерных реакций температура и давление внутри реакторов постепенно снижаются.

На ЗАЭС 11 сентября полностью отключили последний рабочий энергоблок. Сейчас идет подготовка к его переводу в "холодное состояние".

О последствиях этого пишет издание The Washington Post.

Автора отмечают, что при остановке всех ядерных реакций температура и давление внутри реакторов постепенно снижаются, что снижает необходимую интенсивность водяного охлаждения радиоактивного топлива. Это самый безопасный режим работы атомной электростанции.

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"Холодное состояние чрезвычайно снижает риск расплавления", - рассказал Стивен Арндт, президент Американского ядерного общества и ученый из Окриджской национальной лаборатории США.

По словам Арндта, при остановке всех реакторов, если боевые действия или другие проблемы вызовут потерю внешнего питания, у операторов станции будет больше времени для организации резервного источника питания для работы систем охлаждения, и нагрузка на охлаждение снизится. Это потому, что тепло исходит от разлагающегося топлива, а не от активной реакции деления.

"Каждый час вероятность расплавления топлива становится все меньше и меньше", - пояснил он.

Также Арндт утверждает, что системы охлаждения необходимы для отработавшего ядерного топлива, то есть топлива, которое уже использовалось в реакторах, но должно храниться под водой до тех пор, пока оно не остынет настолько, чтобы его можно было вынести за пределы защитной оболочки реактора в сухое хранилище.

Если же внешнее электроснабжение Запорожской АЭС снова отключится, инженеры имеют в распоряжении 20 аварийных резервных дизель-генераторов. МАГАТЭ заявило, что для поддержания безопасности требуется только мощность от одного дизель-генератора на каждый реактор. Украинские власти подсчитали, что у них достаточно дизельного топлива для работы систем безопасности в течение как минимум 10 дней.

Также Арндт прокомментировал восстановление внешнего энергоснабжения в воскресенье.

"Мы с осторожным оптимизмом смотрим на то, что станция находится в относительно стабильном состоянии из-за охлаждения от внешнего источника и резервных дизель-генераторов", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 11 сентября 2022 года в 03:41 энергоблок №6 Запорожской атомной электростанции отключили от энергосети. Идет подготовка к его расхолаживанию и переводу в холодное состояние.