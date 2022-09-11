11 сентября 2022 года в 03:41 энергоблок №6 Запорожской атомной электростанции отключили от энергосети. Идет подготовка к его расхолаживанию и переводу в холодное состояние.
Об этом сообщила пресс-служба "Энергоатома" в Telegram.
"Последние трое суток 6-й энергоблок работал в режиме острова, заживая лишь собственные потребности ЗАЭС на критически низком уровне мощности (от 114 до 140 МВт), поскольку из-за российских обстрелов были повреждены все линии связи Запорожской АЭС с энергосистемой Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вечером 10 сентября после восстановления работоспособности одной из этих линий связи электропитание собственных нужд ЗАЭС стало возможным от энергосистемы Украины. Поэтому было принято решение об отключении энергоблока №6 и переводе его в наиболее безопасное состояние – холодное.
В "Энергоатоме" добавили, что в случае повторного повреждения линий связи с энергосистемой питание собственных нужд ЗАЭС будет происходить от дизель-генераторов. Поэтому на ЗАЭС нужны дополнительные партии дизельного топлива.
"Для недопущения аварийной ситуации на станции необходимо прекратить рашистские обстрелы линий связи ЗАЭС с энергосистемой и создать вокруг нее демилитаризованную зону. После этого линии связи можно будет отремонтировать, обеспечить включение и дальнейшую безопасную работу ЗАЭС", - подчеркнули в "Энергоатоме".
Напомним, российские оккупанты захватили ЗАЭС и город-спутник Энергодар 4 марта. С тех пор Россия отказалась от предложения создать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС. С начала августа оккупанты периодически обстреливают атомную станцию и территорию возле нее.
По приглашению правительства Украины МАГАТЭ сформировало миссию для визита на временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию. В ее состав вошли 14 международных экспертов. Миссия сфокусировалась на трех задачах: физическая защита; ядерная безопасность; гарантии нераспространения ядерных материалов.