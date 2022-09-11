В "Энергоатоме" отмечают, что оккупантам необходимо прекратить обстрелы линий связи ЗАЭС с энергосистемой.

11 сентября 2022 года в 03:41 энергоблок №6 Запорожской атомной электростанции отключили от энергосети. Идет подготовка к его расхолаживанию и переводу в холодное состояние.

Об этом сообщила пресс-служба "Энергоатома" в Telegram.

"Последние трое суток 6-й энергоблок работал в режиме острова, заживая лишь собственные потребности ЗАЭС на критически низком уровне мощности (от 114 до 140 МВт), поскольку из-за российских обстрелов были повреждены все линии связи Запорожской АЭС с энергосистемой Украины", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что вечером 10 сентября после восстановления работоспособности одной из этих линий связи электропитание собственных нужд ЗАЭС стало возможным от энергосистемы Украины. Поэтому было принято решение об отключении энергоблока №6 и переводе его в наиболее безопасное состояние – холодное.

В "Энергоатоме" добавили, что в случае повторного повреждения линий связи с энергосистемой питание собственных нужд ЗАЭС будет происходить от дизель-генераторов. Поэтому на ЗАЭС нужны дополнительные партии дизельного топлива.

"Для недопущения аварийной ситуации на станции необходимо прекратить рашистские обстрелы линий связи ЗАЭС с энергосистемой и создать вокруг нее демилитаризованную зону. После этого линии связи можно будет отремонтировать, обеспечить включение и дальнейшую безопасную работу ЗАЭС", - подчеркнули в "Энергоатоме".

Напомним, российские оккупанты захватили ЗАЭС и город-спутник Энергодар 4 марта. С тех пор Россия отказалась от предложения создать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС. С начала августа оккупанты периодически обстреливают атомную станцию и территорию возле нее.

По приглашению правительства Украины МАГАТЭ сформировало миссию для визита на временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию. В ее состав вошли 14 международных экспертов. Миссия сфокусировалась на трех задачах: физическая защита; ядерная безопасность; гарантии нераспространения ядерных материалов.

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