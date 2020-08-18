НБУ определил условия реструктуризации долгов "зеленой" энергетики

Такие условия внедрены, несмотря на кризисные явления, сложившиеся в секторе возобновляемой энергетики.

Национальный банк Украины создал гибкие условия для проведения банками реструктуризации кредитов, предоставленных должникам, основным видом деятельности которых является производство "зеленой" электроэнергии.

Читайте такжеНардеп объяснил, почему в Украине самый большой зеленый тариф и высокие цены на свет

Реструктуризация долгов

Как сообщила пресс-служба НБУ, такие условия внедрены, несмотря на кризисные явления, сложившиеся в секторе возобновляемой энергетики, на преодоление которых направлены положения Закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии".

Условия реструктуризации долгов

Отмечается, что банки смогут оценивать кредитный риск таких должников без учета определенных факторов при одновременном соблюдении следующих условий: изменения в условия заключенных договоров, в том числе связанные с реструктуризацией, будут внесены банками до 28 февраля 2021 года; такие изменения не приводят к уменьшению ожидаемых денежных потоков по активу (NPV) более 10%.

"Согласно требованиям Положения об организации процесса управления проблемными активами в банках Украины, выбор наиболее приемлемых инструментов урегулирования задолженности является компетенцией банка. Поэтому Национальный банк указал на возможность применения банками инструментов реструктуризации независимо от статуса проблемности должника", - сказано в сообщении.

Что этому предшествовало

21 июля Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроекта, который в рамках покрытия дефицита денежных ресурсов на рынке электроэнергии предусматривает снижение ставок "зеленого" тарифа для солнечных (СЭС) и ветровых (ВЭС) электростанций.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Жирий