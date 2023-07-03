За два года одна из главных отраслей страны-агрессора обвалилась на четверть.

В России наблюдается рекордное за всю историю падение объемов добычи природного газа. Об этом сообщает издание The Moscow Times.

"Неудавшаяся попытка заморозить Европу, чтобы добиться уступок по Украине, обернулась для российской газовой промышленности обвалом, которого она не видела за полвека своей современной истории", – отмечают журналисты.

Как следует из официальной российской статистики, по сравнению с довоенными уровнями добыча голубого топлива в РФ сократилась уже на 24%. Так, в мае текущего года по всей России было добыто 48,2 млрд кубометров газа, хотя в довоенном мае 2021 года было 63,1 млрд кубометров.

Видео дня

Сопоставимое по темпам падение Росстат фиксировал только однажды в российской истории, когда на фоне всемирного экономического кризиса в 2009 году добыча упала на 20%. Но тогда объемы газодобычи очень быстро пришли в норму.

Российский нефтегазовый экспорт – последние новости

Россия начала "омолаживать" свой теневой танкерный флот, который перевозит экспортную нефть в обход западных санкций. Используемые россиянами корабли были настолько старыми, что их боялись даже "китайские друзья" страны-агрессора.

Журналисты выяснили, что Россия умудряется самым наглым образом нарушать западное нефтяное эмбарго, поставляя свою нефть напрямую США и странам Европейского союза. Особенно нагло себя ведут греческие танкерные операторы.

Вас также могут заинтересовать новости: