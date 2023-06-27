Министр энергетики Австрии Леонор Гевесслер считает, что прогресс, достигнутый в отказе от российского газа недостаточный с точки зрения скорости.

На фоне продолжающегося российского вторжения в Украину, Министерство энергетики Австрии призывает отечественных поставщиков ускорить процесс отказа от российского газа.

Такое заявление сделала министр энергетики Австрии Леонор Гевесслер, отметив при этом, что прогресс, достигнутый в отказе от российского газа, хотя и есть, но недостаточный с точки зрения скорости, сообщает Euractiv.

"Речь идет о том, чтобы сделать последний шаг", – сказала она, отметив, что Австрия готова к предстоящей зиме, поскольку ее газохранилища будут заполнены на 80%. Министр подчеркнула, что уже зарегистрировано для закупки через европейскую платформу более 10% годового объема поставок.

Видео дня

В то же время бывший председатель E-Control Вальтер Больц предостерег Австрию от самоуспокоения и заявил, что внезапное прекращение поставок может быстро привести к дефициту и росту цен. "Мы не должны дать себя убаюкать", – сказал он.

Федерация австрийской промышленности также призвала правительство принять дополнительные меры для обеспечения надежного газоснабжения.

Одним из ключевых вопросов является предотвращение потенциального дефицита, который может возникнуть в результате окончания срока действия контракта на транзит газа между Украиной и Россией до конца 2024 года.

Отказ от российского газа

В мае Европейских Союз объявил, что смог преодолеть зависимость от российских энергоносителей благодаря плану ЕС по сокращению потребления газа.

При этом Европейская комиссия отметила, что Австрия не имеет четко определенного краткосрочного плана сокращения импорта российского газа, сделав вывод, что "потенциал производства и транспортировки возобновляемых газов еще недостаточно использован".

5 июня 2023 года стало известно о том, что Россия сократит поставки газа в Европу до рекордного минимума.

12 июня 2023 года сообщалось о том, что в связи с тем, что Европа быстро заполняет свои доступные хранилища газа, страны ищут все больше и больше мощностей в преддверии следующей зимы.

Вас также могут заинтересовать новости: