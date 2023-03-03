При изменении ситуации в энергосистеме и резком росте потребления возможно применение отключений.

Дефицит мощности в энергосистеме отсутствует уже 20 день подряд, потребление на уровне рабочего дня

Как сообщает пресс-служба "Укрэнерго" в Telegram, работают все виды электростанций в энергосистеме.

"Дефицит мощности в энергосистеме отсутствует уже 20 день подряд и пока не прогнозируется. Потребление на уровне рабочего дня и полностью обеспечивается электроэнергией от украинской генерации и несущественным импортом", - говорится в сообщении.

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Объем имеющихся доступных мощностей генерации способствует повышению ее операционной безопасности.

"Сетевых ограничений в сетях "Укрэнерго", вызывающих необходимость ограничения потребителей в областях, пока нет. Но при изменении ситуации в энергосистеме и резком росте потребления возможно применение отключений. В Донецкой области в результате российских обстрелов есть повреждения в сетях оператора системы распределения", - добавили в пресс-службе.

Отключения света в Украине

С 10 октября 2022 года российские оккупанты совершили десятки ракетных и дроновых атак на объекты критической инфраструктуры Украины.

255 вражеских ракет и дронов попали в объекты энергетической инфраструктуры. Из них 214 - в объекты высоковольтной сети НЭК "Укрэнерго".

Украина потеряла 44% атомной генерации и три четверти мощностей ТЭС.

Однако, уже 1 марта 2023 года Украина заявила о том, что в течение недели готова возобновить экспорт электроэнергии в Европу.

По состоянию на 2 марта 2023 года дефицит мощности в энергосистеме уже не прогнозировался.

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