Возросла доступная мощность в энергосистеме, что повышает ее операционную безопасность и уменьшает риски возникновения дефицита.

Потребление электроэнергии в Украине на стабильном уровне, дефицит мощности не прогнозируется.

Как сообщает НЭК "Укрэнерго" в Telegram, в работе все виды электростанций энергосистемы. Интенсивно работают гидроэлектростанции, которые в связи с половодьем имеют много ресурсов, а также сезонно – электростанции из возобновляемых источников энергии.

"Дефицит мощности в энергосистеме отсутствует уже 19 день подряд и пока не прогнозируется. Возросла доступная мощность в энергосистеме, что повышает ее операционную безопасность и уменьшает риски возникновения дефицита. Потребление соответствует уровню рабочего дня и стабильно в течение недели. Потребление покрывается украинской генерацией и незначительным импортом", - говорится в сообщении.

Видео дня

Из-за отсутствия дефицита мощности лимиты потребления областям не доводились. Сетевых ограничений в сетях "Укрэнерго", вызывающих необходимость ограничения потребителей в областях, пока нет. Но при изменении ситуации в энергосистеме и резком росте потребления возможно применение отключений.

Ситуация в энергосистеме Украины

Российские оккупанты с октября 2022 года совершили десятки ракетных и дроновых атак на объекты критической инфраструктуры Украины. С начала полномасштабного вторжения Украина потеряла 44% атомной генерации и три четверти мощностей ТЭС.

С октября 2022 года по март 2023 год 255 вражеских ракет и дронов попали в объекты энергетической инфраструктуры. Из них 214 - в объекты высоковольтной сети НЭК "Укрэнерго". Однако, уже 1 марта 2023 года Украина заявила о том, что в течение недели готова возобновить экспорт электроэнергии в Европу.

Вас также могут заинтересовать новости: