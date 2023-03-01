Уже третью неделю подряд в энергосистеме Украины нет дефицита электроэнергии.

Экспорт украинской электроэнергии в Европу может быть возобновлен в течение недели при условии отсутствия существенного ухудшения ситуации в энергосистеме из-за обстрелов.

Об этом член наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго", советник премьер-министра Юрий Бойко заявил в эфире информационного телемарафона.

По его словам, от принятия решения до фактического открытия экспорта проходит время, необходимое для проведения аукциона распределения мощности, но, даже с учетом этого фактора, без существенного ухудшения ситуации в энергосистеме вследствие вражеских атак поставки электроэнергии в Европу возобновятся в течение недели.

Видео дня

"Мое мнение, что это (экспорт электроэнергии – УНИАН) может произойти в течение следующих семи дней. И факт открытия экспорта может быть привязан к снижению потребления внутренним потребителем. В первую очередь речь идет об Одесском регионе", - сказал Бойко.

Он добавил, что в Одесской области в ближайшее время ожидаются "хорошие новости".

В то же время, как отметил Бойко, если ситуация с профицитом электроэнергии будет меняться в негативную сторону, то решение по экспорту будет пересматриваться.

Удары РФ по энергосистеме Украины

С октября 2022 года оккупанты совершили десятки ракетных атак на объекты энергосистемы Украины, нанеся масштабные повреждения.

В результате российской агрессии Украина потеряла 44% атомной генерации и три четверти мощностей ТЭС.

28 февраля 2023 года стало известно о том, что Международный уголовный суд намерен изучить российские ракетные и дроновые атаки на объекты критической инфраструктуры Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: