По словам эксперта Сергея Куюна, до сентября украинцы будут жить в сезоне высокого потребления топлива.

С началом полномасштабной войны Украина столкнулась с дефицитом топлива. Но в последние дни ситуация начала выравниваться, очередей на АЗС становится все меньше.

Журналисты "Сніданку з 1+1" проинспектировали столичные автозаправочные станции и узнали, чего ждать украинским водителям.

По словам корреспондента, ситуация стабилизировалась с дизтопливом и газом. По автогазу - немало украинских компаний закупали его еще до 24 февраля, когда произошло полномасштабное вторжение РФ.

Что касается бензина, то логистическую цепочку пришлось возобновлять с нуля, этот процесс продолжается и сейчас. По словам эксперта Сергея Куюна, до сентября украинцы будут жить в сезоне высокого потребления.

"До сентября включительно мы будем жить в сезоне высокого потребления. Потому что в Европе это активизация автомобильного сезона, в Украине и европейских странах - это активизация промышленного комплекса. В частности, агропромышленного. Поэтому это всегда высокий сезон высокий дефицит. Соответственно, лишних объемов нет, поставлять их будет достаточно сложно", - пояснил эксперт.

Сейчас, как говорится в сюжете, бензовозы на въезд в Украину пропускают без очереди. Цены на топливо, по словам эксперта, будут стабильными в течение ближайших 2-3 месяцев.

Дефицит топлива в Украине

Как сообщал УНИАН, в Украине в последнюю неделю апреля начался дефицит топлива на АЗС. С целью решить вопрос его дефицита 29 апреля правительство повысило предельные цены на бензин и дизельное топливо на 40-43%.

17 мая правительство приостановило ценовое регулирование на рынке топлива. По оценкам Кабмина, после этого решения ожидаемые предельные цены на дизельное топливо должны были быть не выше 58 грн за литр, а на бензин – не выше 52 грн за литр.

Позже Госпотребслужба начала проверки АЗС из-за завышенных цен на топливо.

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