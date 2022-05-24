Резкое поднятие стоимости топлива на АЗС в связи со снятием регулирования цен – нарушение законодательства, заявили в Госпродпотребслужбе.

В Украине после отмены госрегулирования стоимости топлива на АЗС Киева резко подскочили цены, что является нарушением закона.

Об этом заявил начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в столице Олег Рубан, пишет УНН.

По его словам, в Киеве некоторые АЗС подняли стоимость топлива на 30-40%. При этом цены при снятии регулирования должны повышать не сразу, а постепенно.

"Это нарушение действующего законодательства", – отметил Рубан.

Сейчас киевские заправки проверяют специальные мониторинговые группы, выявляя факты нарушений и проводя мероприятия госконтроля. В ходе рейдов фиксируются такие случаи, как чрезмерные остатки заработков АЗС.

После проверки, по словам Рубана, последует ходатайство перед соответствующими органами, выдающими лицензию, о ее лишении в отношении данных правонарушителей.

"На сегодня уже начаты и проводятся проверки на 68 объектах АЗС Киева. Нарушения фиксируются в каждой второй при отсутствии декларации", - пояснил начальник Госпродпотребслужбы в Киеве.

Он напомнил, что топливо в Украине относится к социально значимым товарам, и по правилам предусматривает перед началом подъема цен декларировать намерения об этом, а не сразу раздувать стоимость на 30%.

Ранее, временно исполняющий обязанности главы Госпродпотребслужбы Анатолий Вовнюк заявлял, что некоторые АЗС в Украине работают по принципу "кому война, а кому мать родная".

"Сейчас в Украине есть АЗС, на которых не указаны цены, но есть очереди. Также есть заправки, на которых цена, которая в пределах договоренности между правительством и сетями. Это 52 грн за бензин и 58 грн за дизтопливо. При этом мы увидели, когда госрегулирование цен сняли, появились цены по 70-80 грн. Кстати, некоторые из этих заправок с начала войны вообще не работали, то есть они открылись, когда отпустили цену. Как по мне, такая ситуация напоминает кейс, кому война, а кому мать родная", - отметил Вовнюк.

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