Куюн говорит, что многие водители решили запастись бензином и тем самым создали ажиотаж.

В высоких ценах на бензин, которые сейчас наблюдают украинцы, виноват не его дефицит, а ажиотажный спрос.

Такое мнение высказал в эфире Радио НВ директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

"Когда составляем прогнозный баланс, все равно не рассчитываем на такой ажиотаж. Если просуммировать все, что поставляют в Киев, это не очень отличается от довоенного уровня. То есть горючего везут много, но такое впечатление, что оно идет в сухую землю, потому что люди… Мы видим этот частный транспорт - и каждая машина с канистрой. И именно поэтому не удается так быстро ликвидировать тот дефицит", - рассказал он.

По его словам, многие водители стоят в очередях для того, чтобы "залить 10 литров в полный бак", не имея критической потребности в горючем.

"С полным баком, видимо, спится как-то ночью легче", - добавил эксперт.

В отношении цен Куюн напомнил, что 10 дней назад бензин стоил 40-45 гривен за литр, сейчас же цена намного выше.

"Сейчас мы 52, 58, 60 грн за литр видим в ключевых сетях. Это уже реакция на высокий спрос, и я не знаю, возможно, это - не конечный уровень, возможно, она будет еще выше для того, чтобы и дальше пытаться побороть этот ажиотажный спрос", - рассказал он.

Топливный кризис в Украине

Как сообщал УНИАН, в Украине в последнюю неделю апреля начался дефицит топлива на АЗС. С целью решить вопрос его дефицита 29 апреля правительство повысило предельные цены на бензин и дизельное топливо на 40-43%.

17 мая правительство приостановило ценовое регулирование на рынке топлива. По оценкам Кабмина, после этого решение ожидаемые предельные цены на дизельное топливо будут не выше 58 грн за литр, а на бензин – не выше 52 грн за литр.

Впоследствии Госпродпотребслужба начала проверки АЗС из-за завышенных цен на топливо.