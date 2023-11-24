После снижения цен на автозаправках WOG и ОККО "посыпалась" и остальные сети, отметил эксперт Сергей Куюн.

Ряд украинских автозаправок в связи с "Черной пятницей" резко опустили цены на бензин и дизель.

"Черная пятница... WOG за день анонсирует скидку на бензин-дизель в 6 грн, а с отдельными картами "ПриватБанка" - 10 грн/л. Но визуально на стелле остаются старые цены без скидок", - написал директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн в Facebook.

По его словам, после этого сеть ОККО без каких-либо условий опустила стелу на 7-8 грн/л на 3 дня.

Видео дня

"Следом посыпалась и остальные сети. Что характерно, цены на 5-6-8 грн/л с легкостью снижают те, кто не может (а точнее не хочет) доплатить в бюджет 1-1,5 грн/л, чтобы соответствовать объективному нормативу, который может делать эта отрасль", - добавил эксперт.

Ситуация на украинских АЗС - что известно

Ранее директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн сообщал, что сейчас на рынке нет даже минимальных признаков дефицита бензина и дизельного топлива. В отличие от сжиженного газа, с поставкой которого возникли проблемы из-за блокировки на польской границе.

23 ноября стало известно, что на украинских АЗС цены на газ выросли до 39,6 грн / л. Причина - блокировка польской границы, из-за которой именно автотранспортом поступало 30% импорта или около 25% рынка сжиженного газа.

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