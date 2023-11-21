Причиной снижения цен является удешевление нефти на мировом рынке.

В ближайшие неделю цены на бензин и дизель могут продолжить снижение, которое наблюдается в последние дни.

Как рассказал директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн на брифинге, в отличие от сжиженного газа, с поставкой которого возникли проблемы из-за блокировки на польской границе, на рынке нет даже минимальных признаков дефицита бензина и дизельного топлива.

"В качестве доказательства этого, на прошлой неделе начали отдельные сети снижать цены. Вчера был достаточно массовый этап снижения, крупные сети понизили цены на гривну. Я думаю, этот процесс будет продолжаться, я думаю, за ближайшие десять дней-неделю мы увидим еще уменьшение цены, на пару гривен могут цены еще упасть", - сказал Куюн.

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По его словам, это не станет пределом снижения цен на эти виды горючего.

"Потому что то, что нам немножко подыграло, спасло, помогло - это то, что цена на мировом рынке нефти и нефтепродуктов достаточно существенно уменьшилась. Если она на пике в сентябре была 95 долларов за баррель, то сегодня 80-82. И, соответственно, цены закупочные тоже снижаются, и сейчас этот процесс перекинулся на розницу", - отметил эксперт.

Относительно прогноза до конца года, Куюн отметил, что по бензину и дизелю проблем не предвидится, и, по его мнению, снижение цены будет продолжаться в дальнейшем. По сжиженному газу в декабре ситуация должна уладиться, считает эксперт.

"Что касается следующего года, никто не дает в этой области долгосрочных прогнозов, как видим, этот год показал, чего стоят все прогнозы. Этот рынок стал абсолютно непредсказуемым, прогнозировать его очень трудно, главным образом, из-за того, что очень большая роль сейчас находится в отдельных нефтедобывающих странах", - отметил Куюн.

Ситуация с горючим в Украине

Директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн рассказал, что блокирование границы польскими перевозчиками привело к дефициту и повышению цен на импортный автогаз в Украине на 30%. Сейчас очень трудно заместить необходимый объем сжиженного газа, который пока не может пересечь границу.

Однако эксперт убежден, что на этом цены должны остановиться, и за две недели рынок обеспечат достаточными объемами автогаза, после чего цена будет падать.

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