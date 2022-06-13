Общие цены на энергоносители в США в мае выросли почти на 35% выше по сравнению с тем же месяцем в 2021 году.

За последние 12 месяцев стоимость топлива в Соединенных Штатах выросла на 62% и достигла рекордной отметки в 5 долларов за галлон (3,8 литра).

Об этом сообщает Американская автомобильная ассоциация.

Это рекордный уровень, достигнутый после нескольких месяцев стремительного роста цен на топливо. Год назад средняя цена галлона бензина в США составляла 3,07 доллара.

Повышение цен на топливо следует за неуклонным ростом цен на нефть, которые резко упали в первые дни пандемии COVID-19 из-за падения спроса, но снова выросли по мере восстановления мировой экономической активности.

Сейчас баррель сырой нефти продается в Лондоне и Нью-Йорке по цене более 120 долларов.

Согласно правительственным данным, общие цены на энергоносители в США в мае выросли почти на 35% выше по сравнению с тем же месяцем в 2021 году. Это способствовало общему росту потребительских цен в США, которые в мае подскочили на 8,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года, что стало рекордным ростом за последние 40 лет.

Джозеф Байден критикует американскую нефтяную промышленность и предостерегает, что энергетическим компаниям не стоит "злоупотреблять проблемами, созданными войной в Украине, для получения чрезмерной прибыли и повышения цен, что ухудшает положение семей" в США.

Напомним, что инфляция в США достигла сорокалетнего максимума.

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