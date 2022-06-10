Высокий уровень инфляции в США наблюдается с начала 2021 года.

В мае 2022 года инфляция в США в годовом выражении составила 8,6%, что стало максимальным значением с декабря 1981 года.

Об этом сообщает The Financial Times.

Рост цен за месяц составил 1%, что значительно превысило прогнозы аналитиков, которые ожидали, что он не превысит 0,7%.

Основным фактором, влияющим на общий уровень инфляции, являются цены на энергоносители. За год они подрожали на 50,3%, за последний месяц — на 4,5%.

Цены на продукты питания за месяц и год выросли на 1,2% и 10,1% соответственно.

Война в Украине и инфляция в США:

Высокий уровень инфляции в США наблюдается с начала 2021 года. Первоначально власти называли это временным явлением, которое связано с последствиями пандемии коронавируса.

В ответ на российскую агрессию в Украине 8 марта Белый дом запретил весь импорт российской нефти, газа и энергоносителей в США. Байден предупредил, что этот шаг окажет влияние на американских потребителей.

Кроме американцев, из-за агрессии России против Украины ощутимый рост стоимости жизни ощущают и европейцы. В еврозоне рост цен в мае составил 8,1%.

По данным Европейского центробанка, инфляция в еврозоне достигла 5,8%. В частности, из-за скачка цен на заправках существуют опасения, что из-под контроля выйдут цены на топливо. В частности, в Германии с 1 марта за 6 дней цены на бензин выросли на 28%.

В то же время, экономисты отмечают, что до сих пор подорожание еды было не столь значимым. Однако учитывая, что Украина - ведущий экспортер зерновых, а Россия - удобрений, это может измениться.

В марте 2022 года показатель ежегодной инфляции в США достиг рекордных с 1982 года 7,9%. Наибольший рост произошел в категориях: бензин, жилье и продукты питания. Индекс цен на бензин вырос на 6,6%, индекс цен на еду - на 1%, а на жилье - на 1,4%.

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