С учетом предельной торговой наценки стоимость бензина не должна превышать 33,87 грн за литр, дизтоплива – 37,65 грн за литр.

Министерство экономики Украины повысило предельную стоимость бензинов на 34 копейки, а дизельного топлива – на 22 копейки.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

С учетом предельных торговых наценок, максимальная цена на "обычный" бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 33,87 грн/литр, на "обычное" дизтопливо – 37,65 грн/литр.

По сравнению с концом марта средняя цена на бензин увеличена на 34 копейки, на дизтопливо – на 22 копейки за литр.

Как известно, Верховная Рада с 1 апреля 2022 года и до прекращения или отмены военного положения отменила акциз и уменьшила ставку налога на добавленную стоимость до 7% на бензины моторные, тяжелые дистилляты и сжиженный газ.

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