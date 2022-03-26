Минэкономики обнародовало среднюю стоимость на бензин и дизельное топливо - именно из этих показателей и рассчитывается предельная цена реализации на АЗС на конец марта.

Правительство обнародовало среднюю стоимость бензина на конец марта в размере 28,98 грн/литр и дизтоплива (ДТ) - 32,43 грн/литр.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 33,53 грн/литр, на "обычное" дизтопливо – 37,43 грн/литр.

По сравнению с серединой марта средняя цена на бензин увеличена на 0,11 грн/литр, на ДТ – на 0,38 грн/литр.

Как сообщал УНИАН, цены на сжиженный газ 23 марта в крупных сетях АЗС Украины выросли на 1-2 грн / л.

Верховная Рада с 1 апреля 2022 года и до прекращения или отмены военного положения отменила акциз и уменьшила ставку налога на добавленную стоимость до 7% на бензины моторные, тяжелые дистилляты и сжиженный газ.

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