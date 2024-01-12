Над восстановлением электроснабжения работают энергетики облэнерго и коммунальщики.

В Житомире обесточено 21 трансформаторную подстанцию. Об этом сообщили в Житомирском городском совете. В то же время там не проинформировали о причинах аварийного отключения.

"Работают энергетики облэнерго и коммунальщики. Так, в шести ТП уже в процессе восстановления. Все остальные адреса отработают в пределах часа-двух", - говорится в сообщении.

В то же время в Житомироблэнерго уточнили, что аварийное отключение произошло в 16:38. При этом городской глова облцентра Сергей Сухомлин заверил, что "полтора-два часа, и все уладят". Мэр города призвал жителей не забывать "экономить".

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Отключение электроэнергии в Украине - последние новости

2 января в Киеве и области из-за ракетной атаки произошли отключения света. Электроэнергия отсутствовала в части домов в Шевченковском, Святошинском, Голосеевском, Подольском и Оболонском районах столицы.

В конце декабря вследствие мощного удара РФ по Украине произошли отключения света в Киевской, Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях.

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