Применение плановых отключений бытовых потребителей не предусматривается.

Из-за российского ракетного удара сегодня, 29 декабря, есть отключения света в Киевской, Днепропетровской, Одесской, Харьковской областях.

Как сообщила пресс-служба Министерства энергетики Украины, в Киевской области в результате падения обломков повреждены воздушные линии 10 кВ в двух громадах, обесточены 843 абонента. В частности, на Днепропетровщине обстрелом повреждена воздушная линия 150 кВ, данные уточняются.

В то же время в Одесской области в результате утреннего обстрела повреждены воздушные линии 0,6 кВ, сейчас идет осмотр сетей.

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В Харьковской области в результате ночного и утреннего обстрелов есть повреждения сетей в пяти громадах. В течение суток подали электрику 21 абоненту, при этом обесточены 605 точек учета. В результате боевых действий остаются обесточенными 16,6 тыс. потребителей.

В Донецкой области из-за боевых действий обесточены 4 населенных пункта (3,3 тысячи абонентов). За сутки подключено 43 населенных пункта (5,9 тыс. потребителей). Остается без напряжения 132 населенных пункта - около 126 тысяч точек учета.

В Запорожской области в результате боевых действий без электроэнергии остается 63 населенных пункта - 5,6 тыс. абонентов, по техническим причинам отключен 1 населенный пункт (16 потребителей).

В Херсоне подключено 238 потребителей. Остаются обесточенными 4,3 тыс. клиентов. В области подали электрику в 1 населенный пункт (1,1 тыс. абонентов). Остаются без напряжения в результате боевых действий 45 населенных пунктов (около 26 тысяч точек учета).

На Черниговщине в результате боевых действий обесточены 16 населенных пунктов - почти тысяча потребителей, по техническим причинам без света 634 клиента в 4-х населенных пунктах.

В Минэнерго подчеркнули, что ситуация в энергосистеме стабильная и контролируемая. Применение плановых отключений бытовых потребителей не предусматривается.

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Ночью и утром 29 декабря россияне нанесли удар по украинской земле беспилотниками-камикадзе и различными ракетами. Попадания зафиксированы в Киеве, Львове, Харькове, Днепре, Запорожье и других городах.

По предварительным данным, в этот раз противник применил против Украины 158 средств воздушного нападения. Силами и средствами Воздушных сил, во взаимодействии с подразделениями Сил обороны Украины, уничтожено: 27 ударных БПЛА Shahed-136/131, 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

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