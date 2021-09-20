Увеличение стоимости электроэнергии вынуждает предпринимателей повышать цены на товары и услуги.

Средняя цена на электроэнергию в Украине базовой нагрузки на рынке "на сутки вперед" (РСВ), который является главным ориентиром для всех сегментов рынка, за 10 дней сентября повысилась на 40,4% относительно аналогичного периода 2020 года.

Об этом свидетельствуют данные госпредприятия "Оператор рынка".

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"Средняя цена базовой нагрузки на рынке "на сутки вперед" в Объединенной энергетической системе Украины за 10 дней сентября 2021 года составляет 2 046,35 грн за МВт-ч (без НДС). Это на 1,55% ниже средней цены аналогичного периода августа и на 40,36% выше, чем за 10 дней сентября 2020 года", - говорится в отчете предприятия.

При этом максимальное значение ценового индекса базовой нагрузки на РСВ в торговой зоне "ОЭС Украины" зафиксировано на 9 сентября 2021 года на уровне 2 241,13 грн за МВт-ч, минимальное - на 10 сентября 2021 на уровне 1 772,40 грн за МВт-час.

Отмечается, что в Бурштынском энергоострове, вырабатывающем электроэнергию для Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей, средняя цена базовой нагрузки за первую декаду сентября этого года составляет 1 657,12 грн за МВт-ч (без НДС). Это на 0,43% выше цены аналогичного периода августа и на 15,26% выше, чем средняя цена за 10 дней сентября 2020 года.

Максимальное значение ценового индекса базовой нагрузки на РСВ в торговой зоне "Остров Бурштынской ТЭС" зафиксировано на 10 сентября 2021 года на уровне 1 672,39 грн за МВт-ч, минимальная - на 5 сентября 2021 года на уровне 1 639,72 грн за МВт- ч.

Оптовый рынок электроэнергии: что необходимо знать

Рост цен на оптовом рынке электрической энергии очень влияет на промышленные предприятия, поскольку приводит к удорожанию их продукции и делает ее неконкурентоспособной на международных рынках.

Повышение стоимости электроэнергии заставляет предпринимателей повышать цены на товары и услуги.

1 июля 2020 года в Украине заработал новый рынок электроэнергии в соответствии с законом "О рынке электроэнергии", который был принят в апреле 2017 года.

Рынок "на сутки вперед" (РСВ) - это рынок купли-продажи объемов электроэнергии с периодом покрытия - следующие сутки, на котором все сделки согласовываются с оператором системы передачи. Эти соглашения проводятся за день до периода покрытия.

По состоянию на 31 августа 2021 года электроэнергия в Украине за месяц подорожала на 50%. На внутрисуточном рынке стоимость электричества за месяц выросла на 70%.

Автор: Анна Бредихина