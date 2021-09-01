Тариф "фиксированный" поставщик впервые предложил в июле этого года, и клиенты, заключившие договор, уже оценили его преимущества.

ООО "ЙЕ Энергия" предложила компаниям малого и среднего бизнеса заключить договор поставки электроэнергии на 4 квартал 2021 г. по тарифу "Фиксированный".

"Выбрав этот тариф, бизнес защищает себя от колебаний цен на электроэнергию, особенно на рынке на сутки вперед и внутрисуточном рынке, и получает четкое представление об объеме своих расходов на электроэнергию до конца года", - заявил руководитель проекта "Электроэнергия" ООО "ЙЕ Энергия" Василий Гончарук.

Читайте такжеЭлектроэнергия в Украине за месяц подорожала на 50%: что будет с платежкамиПо условиям тарифа, ежемесячная цена электроэнергии зафиксирована на весь период поставки с 1 октября до 31 декабря 2021 г. Предложение действует для потребителей группы Б (без средств почасового учета электроэнергии) на территории ОЭС Украины.

"Обычно для таких клиентов цена в "ЙЕ Энергия" рассчитывается как средневзвешенная цена закупки электрической энергии, которая фактически сложилась для поставщика на рынке на сутки вперед (РСВ). Следовательно, они находятся в постоянной зависимости от колебания цены на РСВ", - добавляет представитель компании.

Отмечается, что заключить договор поставки электроэнергии по тарифу "Фиксированный" можно только до 10 сентября 2021 года. Клиент может выбрать наиболее удобный для него способ оплаты из трех – предоплата, подекадная оплата или постоплата, добавляют в компании.

Справка

"ЙЕ Энергия" - крупный игрок на рынке энергетики, поставляет природный газ и электроэнергию бытовым и небытовым потребителям. Компания реализует природный газ в том числе и для поставщиков, работающих под брендом "ТВОЙ ГАЗСБЫТ". В 2020 году компания реализовала на рынке 5,6 млрд куб м газа и 35 тыс. МВт электроэнергии.

Автор: Григорий Бондарь