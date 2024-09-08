По словам секретаря СНБО, россияне имеют другую стратегическую культуру, чем Запад.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко заявил, что Россия пока не готова к серьезным переговорам. По его словам, с россиянами можно говорить только с позиции силы. Об этом он сказал в интервью Le Monde.

"Проблема заключается в том, чтобы посадить Путина за стол переговоров. Россияне имеют другую стратегическую культуру, чем Запад. С ними можно разговаривать только с позиции силы. Вот почему вы должны помочь нам победить Россию, вооружившись. Иначе война продолжится на других территориях. Однако мы продолжаем реализовывать мирную формулу президента [Владимира] Зеленского, в частности, готовим следующий Саммит мира", - отметил Литвиненко.

Также секретарь СНБО прокомментировал наступление ВСУ на Курскую область России. Он подчеркнул, что операцию начали проводить, чтобы предотвратить вторжение в Сумскую область, "разозлить" Путина и поднять украинский боевой дух.

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"Она (операция в Курской области - УНИАН) продолжается и сейчас зависит от мастерства наших солдат. Я в них полностью уверен. К сожалению, у россиян достаточно резервов для наступления на Покровск [в Донецкой области]. Это не меняет ситуацию, но это значительный успех", - добавил политик.

Возможность переговоров с РФ - последние новости

Ранее дипломат Андрей Мельник заявил, что украинская власть не против, чтобы Германия стала посредником в переговорах Киева и Москвы. По его словам, в этом вопросе украинцы доверяют немцам.

В то же время канцлер Австрии Карл Негаммер отметил, что переговоры между Россией и Украиной должны состояться "без предварительных условий", местом для проведения переговоров он предложил свою страну, поскольку штаб-квартира Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе находится в Вене.

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