Чехия имеет достаточную мощность газовой сети для уменьшения зависимости от российских энергоресурсов.

В связи с тем, что российско-украинское соглашение о транзите газа заканчивается в конце этого года и не имеет никаких признаков возобновления, Чехия призывает Европу подготовиться к возможным сбоям в поставках энергоресурса. Соответствующее письмо еврокомиссару по энергетике Кадри Симсон направил министр промышленности и торговли этой страны Йозеф Сикела, сообщается на сайте ведомства.

Чиновник отметил мощность чешской транспортной системы, которая может заменить текущий объем транзита газа через Украину. По его словам, использование этой мощности значительно способствовало бы усилиям Европы по дальнейшему уменьшению зависимости от российских энергоресурсов.

"Россия неоднократно демонстрировала, что является ненадежным торговым партнером, который желает использовать поставки энергоресурсов как оружие для подрыва и дестабилизации нашего энергетического рынка и всей экономики. Понятно, что за время ее агрессии против Украины ничего не изменится. Мы достигли значительного прогресса в сокращении российского импорта энергоресурсов в ЕС, однако мы должны активизировать наши усилия", - заявил Сикела. Видео дня

Он подчеркнул, что срыв поставок российского газа из-за окончания транзитного контракта через Украину затронет в основном страны к востоку от Чехии. При этом сейчас необходимо заместить примерно 40-42 миллиона кубометров природного газа в сутки.

"В случае прекращения транзита газа из России через Украину необходимо искать замену поставок, прежде всего, альтернативными поставщиками. Нужно избегать ситуации, когда мы закупаем газ формально нерусский, но который можно обменять на российский "по дороге", подрывая наши усилия по уменьшению зависимости от российских поставок", - пояснил министр.

По его убеждению, наиболее приемлемой альтернативой является использование газа, поступающего из западноевропейских стран, импортируемого в основном в виде СПГ, который можно транспортировать через Чешскую Республику.

"Пропускная способность газопроводов, проходящих по чешской территории, является достаточной для этого. Замена российского газа на газ, который импортируется в LNG-терминалы, строящиеся на европейском побережье, также соответствует плану REPowerEU, который направлен на уменьшение зависимости от российских энергоресурсов", - резюмировал Сикела.

Прекращение транзита газа из РФ через Украину: что известно

Западу по-прежнему нужен российский газ, который идет через Украину. Об этом пишет The Economist.

Издание напоминает, что соглашение, по которому российский газ будет поставляться на Запад через Украину, было подписано двумя странами вместе с ЕС в 2019 году. Оно должно закончиться в конце этого года.

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