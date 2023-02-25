Компания Nord Stream 2 официально зарегистрирована на территории Швейцарии, однако ее юридическим владельцем является российский "Газпром".

Правительство Германии ведет тайные переговоры с руководством компании Nord Stream 2, официально принадлежащей российскому "Газпрому", по закупке более 3000 неиспользованных труб, которые остались после строительства газопровода "Северный поток-2".

Об этом пишут журналисты немецкого издания WELT AM SONNTAG, ссылаясь на собственные источники. СМИ отмечают, что соответствующее соглашение Берлин рассматривает для реализации строительства нового СПГ-терминала длиной в 40 километров.

Его планируют построить на суше для объединения газовых веток города Рюген и Лубмин. Именно там находится точка выхода на берег, где находятся ветки газопровода Северный поток.

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Издание уточняет, что в настоящее время неиспользованные трубы от проекта СП-2 хранятся на складах в Рюгене. Немецкое правительство считает, что соответствующее соглашение с компанией сможет значительно ускорить темпы строительства проекта. Его реализацию планируют начать уже в мае 2023 года, а запуск рассматривают до наступления холодного сезона 2023-2024 года, пишут СМИ.

Также там отметили, что Министерство экономики Германии отказалось комментировать планы по строительству нового СПГ-терминала и сотрудничеству с "Газпромом".

Со своей стороны компания Nord Stream 2 AG отметила, что не предоставляет информации о коммерческих транзакциях.

Взрывы на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2"

Отметим, что несмотря на полномасштабное вторжение РФ в Украину и предупреждение украинского правительства относительно того, что проект "Северный поток -2" способствует российской агрессии, Германия продолжала партнерство с Москвой. Это длилось до тез пор, пока российский лидер Владимир Путин не решил прибегнуть к провокации из-за введения санкций против России.

Уже 27 сентября 2022 года появилась информация о том, что в районе "Северного потока" раздались взрывы. Позже компания-оператор Nord Stream заявила о проблемах с давлением в трубах "Северного потока-2". Сообщалось об утечке до 500 миллионов кубометров технического газа.

Позже в Службе госбезопасности Швеции провели собственное расследование и отметили, что утечка газа произошла в результате взрывов.

Недавно компания Nord Stream AG объявила о предварительной оценке стоимости ремонта поврежденной трубы. Речь идет минимум о 500 миллионах долларов.

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