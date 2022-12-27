Компания Nord Stream AG начала оценивать стоимость ремонта поврежденной трубы и возобновления подачи газа.
Об этом пишет The New York Times со ссылкой на человека, проинформированного о работе оператора. По словам анонимного источника, предварительная оценка стоимости ремонта - 500 миллионов долларов.
"В последние недели компания Nord Stream AG, контрольный пакет акций которой принадлежит подконтрольной Кремлю компании, начала процесс оценки стоимости ремонта трубы и восстановления подачи газа", - пишет издание.
Кроме того, консультанты из России изучают, как долго поврежденные трубы могут выдерживать воздействие соленой воды.
Подрыв "Северных потоков"
В конце сентября 2022 года стало известно, что в нитях российского газопровода снизилось давление. Сообщалось об утечке до 500 миллионов кубометров технического газа.
В Кремле заявили, что не исключают возможности саботажа. Уже в сентябре российский президент Путин сказал, что в утечках на "Северном потоке" виноваты "англосаксы".
В Евросоюзе неоднократно заявляли, что утечки газа произошли в результате умышленных действий.
В Службе госбезопасности Швеции провели осмотр газопроводов и подтвердили, что утечка произошла в результате взрывов.
В ноябре министр юстиции Германии Марко Бушманн признал, что "Северный поток-2" способствовал вторжению РФ в Украину.