Детали не сообщаются.

Строительство российского газопровода "Северный поток-2" могут закончить уже 23 августа.

Об этом пишет немецкий телеканал Deutsche Welle.

"Строительство газопровода "Северный поток-2" планируется завершить 23 августа," - говорится в сообщении.

Отмечается, что природный газ из России начнут перекачивать в Германию, Нидерланды и северные регионы Италии.

Читайте также"Северный поток-2" создаст искусственный дефицит газа в Европе – Минэнерго

Как известно, трубопровод в обход Украины планировалось завершить к концу 2019 года рядом с уже имеющимся "Северным потоком-1".

Строительство газопровода приостанавливалось из-за введенных США санкций против компаний-подрядчиков, однако в феврале 2021 года возобновилось.

Северный поток-2

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Основателем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром". Финансируют проект европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что после запуска "Северного потока-2" Россия приложит все усилия, чтобы не продлевать действующий контракт на транзит газа через Украину.

Автор: Людмила Жерновская