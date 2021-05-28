Причины такого решения белорусской стороны пока неизвестны.

Белорусская нефтяная компания (БНК) не подтверждает номинации на поставки в Украину бензина А-95 на июнь.

Об этом сообщили держатели терм-контрактов на поставку бензина от БНК, сообщает «Консалтинговая группа А-95».

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При этом бензин марки А-92 будет поставлен в полном объеме.

Причины такого решения белорусской стороны пока неизвестны.

В Консалтинговой группе «А-95» считают, что в случае прекращения поставок бензина А-95 из Беларуси на рынке может образоваться дефицит.

По данным группы, среднемесячные поставки белорусского А-95 в 2021 году равнялись 55 тыс. тонн, что составляет около 50% рынка этой марки.

Энергетическое эмбарго и закрытое небо

26 мая Украина закрыла авиасообщение с Беларусью.

Ограничения на полеты в белорусском воздушном пространстве также ввели в Евросоюзе после задержания в аэропорту Минска оппозиционного активиста Романа Протасевича.

Украина до октября 2021 года запретила импорт электроэнергии из России и Беларуси.

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Автор: Игорь Орел