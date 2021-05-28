В частности, Украина должна до 2023 года интегрироваться в европейские электросети.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил, когда Украина окончательно сможет прекратить импорт российской и белорусской электроэнергии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1".

"Решение о запрете на импорт электроэнергии из Беларуси было принято. Наша цель - это официальная цель, к которой мы движемся и работаем упорно, - это в 2023 году вообще отрезаться от электросетей Российской Федерации и Беларуси, и интегрироваться в европейскую, - объединить наши электросети", - заявил Кулеба.

Он убежден, что в таком случае потом "вообще никто ничего не сможет купить".

Запрет импорта в Украину российской и белорусской электроэнергии

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), запретила импорт в Украину российской и белорусской электроэнергии до 1 октября 2021 года.

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Автор: Виталий Саенко