Болгария удовлетворяет более 90% своих потребностей в газе импортом российского "Газпрома".

Болгария отказывается от оплаты российского газа в рублях.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителя правительства Болгарии.

"Позиция Болгарии, которая также была согласована на европейском уровне, заключается в том, что такое нарушение действующих договоров, в которых четко указано, что платежи должны проводиться в евро или долларах США, не допускается", - сказал представитель страны.

Болгария удовлетворяет более 90% своих потребностей газа благодаря импорту российского "Газпрома", пишет издание. В качестве альтернативы российскому газу Болгария ведет переговоры с Азербайджаном об увеличении импорта газа через терминалы СПГ в Греции и Турции.

Россия требует оплату в рублях:

Президент страны-оккупанта РФ Путин заявил, что Российская Федерация решила принимать оплату за поставленный в Европу газ в российских рублях.

После этого заявления спотовые цены на газ в Европе выросли на 17% - до 1340 долларов за тысячу кубометров.

Ряд стран отказались выполнять это требование. Так, австрийская компания OMV отказалась оплачивать российский газ рублями.

Латвия заявила, что не будет покупать газ из России за рубли, поскольку "контрактом не предусмотрена возможность платить в другой валюте, кроме Евро".

А премьер-министр Словении Янез Янша был еще лаконичнее: "В Европе не будет платить рублями за газ никто".

Страны G7 отказались платить за российский газ в рублях, потому что это не предусмотрено действующими контрактами. Страны Европейского Союза также не будут оплачивать российский газ в рублях.

Война против Украины: