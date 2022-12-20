Самая сложная ситуация в Бучанском, Вышгородском, Обуховском и частично Фастовском районах.

Сейчас 80% Киевской области остается без электроснабжения. Самая сложная ситуация в Бучанском, Вышгородском, Обуховском и частично Фастовском районах.

Как сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба, приоритетными для электроснабжения являются объекты критической инфраструктуры - больницы, объекты тепло- и водоснабжения.

"Ситуация с электроснабжением остается критической. После недавних атак дронами и ракетных обстрелов восстановление электроснабжения продолжается. Отмечу, что с каждым вражеским обстрелом сложность и продолжительность ремонтных работ растет. В результате масштабных повреждений энергетической инфраструктуры "Укрэнерго" применяет экстренные отключения электричества. Без света 80% региона. Самая сложная ситуация в Бучанском, Вышгородском, Обуховском и частично Фастовском районах. Это более 30 громад", - отметил он.

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"В координации с "Укрэнерго" и ДТЭК прилагаем все усилия, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение и выйти на плановые графики отключений. Будем оперативно информировать о ходе восстановительных работ", - заявил глава ОВА.

Атаки на энергосистему Украины:

10 октября 2022 года Российская Федерация начала атаки на объекты критической инфраструктуры Украины. По всей стране начались аварийное отключение электроснабжение.

23 ноября Минэнергетики заявило о том, что энергосистема Украины перешла в режим полного блэкаута.

5 декабря 2022 года Россия осуществила очередной обстрел энергосистемы Украины.

14 декабря 2022 года, утром Киев и область атаковали дроны-камикадзе.

19 декабря Россия атаковала Киев и область дронами.

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