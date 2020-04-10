По состоянию на 7 апреля 2020 года в украинских подземных хранилищ газа хранилось 15,8 млрд куб. м газа.

Украина завершила отопительный сезон с крупнейшими запасами газа за последние 30 лет, сообщила пресс-служба Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины».

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«По состоянию на 7 апреля 2020 года в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) хранилось 15,8 млрд куб. м газа, почти на 45% больше, чем год назад. Запасы газа в ПХГ Украины на конец отопительного сезона 2019-2020 годов - самый высокий показатель за последние 30 лет», - сказано в сообщении.

Сообщается, что ближе всего к этим объемам запасы газа в подземных хранилищах приближались в отопительном сезоне 2008-2009 годов. Тогда запасы составляли 15,4 млрд куб. м газа.

Погодные условия позволили прекратить отбор газа из ПХГ и начать сезон закачки газа еще в марте, тогда как в 2019 году закачка началась в апреле.

Отмечается, что с начала отопительного сезона Украина использовала 5,98 млрд куб. м природного газа из подземных хранилищ газа.

Как сообщал УНИАН, Украина 11 марта начала сезон закачки природного газа в подземные хранилища газа (ПХГ). Запасы газа в хранилищах по состоянию на 11 марта составляли 15,808 млрд куб. м.

К началу отопительного сезона 2019-2020 годов Украина накопила в ПХГ 21,76 млрд кубометров газа, что является рекордным показателем за последние десять лет.