Украина начала закачку газа в подземные хранилища

Запасы газа в хранилищах по состоянию на 11 марта составили 15,8 миллиарда кубометров.

Украина 11 марта начала сезон закачки природного газа в подземные хранилища газа (ПХГ), свидетельствуют данные "Оператора газотранспортной системы Украины".

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Так, по данным компании, суточный объем закачки газа в подземные хранилища по состоянию на 11 марта составлял около 3,87 миллиона кубометров. При этом из хранилищ было отобрано 0,03 миллиона кубометров газа.

Запасы газа в хранилищах по состоянию на 11 марта составили 15,808 миллиарда кубометров. Хранилища заполнены на 51%

Как сообщал УНИАН, 2 ноября 2019 года Украина прекратила закачку газа в подземные хранилища и начала его отбор для нужд отопительного сезона.

Украина к началу отопительного сезона 2019-2020 годов накопила в ПХГ 21,76 миллиарда кубометров газа, что является рекордным показателем за последние десять лет.

С 1 января 2020 года функции оператора магистральных газопроводов перешли от госкомпании "Укртрансгаз" к "Оператору ГТС Украины", который был передан в управление госкомпании "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ), подчиненной Министерству финансов Украины.

При этом, эксплуатация 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 миллиард кубометров осталась в активах госкомпании "Укртрансгаз". 100% акций которой находятся в собственности НАК "Нафтогаз Украины".