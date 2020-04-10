Украина прекратила импорт и экспорт электроэнергии из России и Беларуси

Ограничения импорта и экспорта энергии до 0 МВт вступают в силу 12 апреля.

Оператор Объединенной энергосистемы Украины госкомпания "Укрэнерго" ограничила импорт и экспорт электроэнергии из России и Беларуси с 12 по 30 апреля до 0 МВт, говорится в сообщении компании.

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Аукционный офис сообщает об ограничении пропускной способности с 12 апреля по 30 апреля 2020 года по направлениям Россия-Украина, Беларусь-Украина, Украина—Беларусь и Украина-Россия до 0 МВт.

Как сообщал УНИАН, 8 апреля НКРЭКУ отменила аукционы, на которых распределяется пропускная способность межгосударственных сечений с Россией и Беларусью на 2020 год.

Соответствующее решение регламентирует период действия карантина и 30 дней после его окончания.

Глава Нацкомиссии Валерий Тарасюк отметил, что такое решение является вынужденным, в связи с объявленным общенациональным карантином.