Украина ограничит импорт электроэнергии из России и Беларуси на время карантина

Ранее НКРЭКУ отменила аукционы, на которых распределяется пропускная способность межгосударственных сечений с Россией и Беларусью на 2020 год.

Оператор Объединенной энергосистемы Украины госкомпания "Укрэнерго" с 10 апреля 2020 года ограничит импорт электроэнергии из России и Беларуси на период действия карантина и в течение 30 дней после его окончания, говорится в сообщении компании.

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"Уменьшение распределенной пропускной способности будет осуществлено в соответствии с действующим законодательством и соглашениями о параллельной работе с Беларусью и Россией, которые позволяют корректировать графики импорта-экспорта только предварительно - за два дня до осуществления конкретных импортно-экспортных операций. То есть фактическое ограничение импорта из России и Беларуси на период карантина и 30 дней после него состоится с 10 апреля", - отметили в компании.

Сообщается, что "Укрэнерго" ограничит доступную пропускную способность межгосударственных сечений между Украиной и Россией, Беларусью во исполнение решения Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Как сообщал УНИАН, 8 апреля НКРЭКУ отменила аукционы, на которых распределяется пропускная способность межгосударственных сечений с Россией и Беларусью на 2020 год.

Соответствующее решение регламентирует период действия карантина и 30 дней после его окончания.