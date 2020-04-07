В коммунальных платежках киевлян появится новая графа: детали

В счетах за коммунальные услуги за март появится графа с платежами за обслуживание общедомовых счетчиков тепла. Средний размер взноса составит около 30 грн/квартал.

В счетах за жилищно-коммунальные услуги за март для жителей Киева появится новая графа с платежами за обслуживание общедомовых счетчиков тепла и горячей воды, сообщила пресс-служба коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго».

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«В счетах на оплату жилищно-коммунальных услуг за март, которые киевляне получат в апреле, появится отдельная строка с взносами за обслуживание общедомовых счетчиков тепла и горячей воды. Средний размер взноса составит около 30 грн/квартал. Стоимость указанной услуги, согласно закону Украины «О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения», была изъята из тарифа на отопление и горячую воду и будет указываться в счетах отдельно», - сказано в сообщении.

Сообщается, что это нововведение введено во всех городах Украины законом «О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжении». Закон исключает затраты на установку, поверку и ремонт домовых приборов учета из тарифа.

В счетах на оплату услуг информация о размере взноса, который необходимо уплатить, отмечается отдельной строкой. Плата за обслуживание взимается четыре раза в год - раз в квартал. Размер взносов для каждого здания утвержден распоряжением КГГА. Начисления вводятся для более 9,6 тыс. домов Киева. Нововведение не коснется индивидуальных приборов учета в квартирах киевлян.

Размер взноса зависит от трех факторов: типа счетчика; плановых расходов на его обслуживание; количества квартир в доме.

Как сообщал УНИАН, закон «О жилищно-коммунальных услугах» был принят парламентом 9 ноября 2017 года. Представляя этот документ, народный депутат Алена Бабак сообщила, что, согласно ему, ЖЭКи должны лишиться монополии на рынке предоставления коммунальных услуг.