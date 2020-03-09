С мая коммунальные услуги разделят на несколько платежей: что изменится (видео)

Коммунальный переворот почувствуют на себе абсолютно все, кто живет в многоквартирных домах.

Жители всех многоквартирных домов до 1 мая должны решить, кто и за какую цену будет заботиться о доме, и сколько теперь платежек придется оплатить. Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Коммунальный переворот почувствуют на себе абсолютно все, кто живет в многоквартирных домах. «Если раньше вы и понятия не имели, какой там жэк обслуживает, а точнее не обслуживает ваш дом, в каком состоянии кровля, почему не работает лифт, кому принадлежит котельная, где ключи от чердака и опломбирован ли ваш счетчик тепла – все эти вопросы и еще куча других будут мерещиться вам в кошмарных снах. Потому что с 1 мая игнорировать все это будет просто опасно», - идет речь в сюжете.

Платежек станет больше и это лишь половина правды. В наших платежках от 7 до 10 коммунальных услуг. У кого как. А в июне появится еще 12. Например, платеж за холодную воду разделят на четыре - собственно, холодная вода, абонентская плата (то есть платежка за то, что вам напечатали и прислали платежку), за поверку счетчика и отдельно за его обслуживание. То же самое касается горячей воды и отопления.

Будет ли это в одной платежке отдельными строками или вообще разными квитанциями, окончательно еще не решено. Но считать услуги отдельно будут уже с 1 мая этого года.

"Для каждого дома теперь будет рассчитана индивидуальная стоимость. И в зависимости от ее размера нагрузки будут разными. Как это будет, мы увидим в июне или июле", - отметил советник заместителя главы КГГА Алексей Тихонов.

Что будет в платежках, а что нет, зависит еще и от формы управления домом. То есть, кто его будет обслуживать. С этим тоже надо определиться до 1 мая.

И здесь важно понять, что коммунальные услуги – вода, свет, тепло – это отдельно. А обслуживание, оно же управление домом – это трубы, электросети, насосы, лифты, котельная, счетчики - то совсем другое. Вот именно с тем, кто, какая компания или жильцы самостоятельно ухаживать за состоянием сетей в доме, и надо определиться.

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