Сеть заправок UPG бесплатно передаст областным больницам 14 тонн горючего

Сеть планирует выделить по одной тонне горючего главным больницам 14 областей.

Сеть автозаправочных станций "UPG" присоединилась к инициативе Минздрава и предоставит 14 тонн горючего областным больницам.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Компания UPG предоставит центральным областным клиническим больницам талоны на горючее для машин скорой помощи. Сеть планирует выделить по одной тонне горючего главным больницам 14 областей.

Ранее УНИАН сообщал, что компания WOG обеспечит горючим 20 тысяч выездов медиков Волынской области — бригад скорой помощи, а также для логистических нужд медучреждений.