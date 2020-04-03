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Сеть заправок UPG бесплатно передаст областным больницам 14 тонн горючего

13:35, 03 апреля 2020
Энергетика
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Иллюстрация / REUTERS

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Компания UPG предоставит центральным областным клиническим больницам талоны на горючее для машин скорой помощи. Сеть планирует выделить по одной тонне горючего главным больницам 14 областей.

t.me/COVID19_Ukraine

Ранее УНИАН сообщал, что компания WOG обеспечит горючим 20 тысяч выездов медиков Волынской области — бригад скорой помощи, а также для логистических нужд медучреждений.

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