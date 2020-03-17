Наблюдательный совет «Нафтогаза» продлил контракт с Коболевым

Контракт продлен на 4 года.

Наблюдательный совет Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» продлил контракт с главой правления компании Андреем Коболевым на 4 года.

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Эту информацию УНИАН подтвердил источник на газовом рынке.

Как сообщал УНИАН, в марте 2014 года Кабинет министров назначил Андрея Коболева главой правления НАК «Нафтогаз Украины», а в марте 2019 года правительство продлило на один год с ним контракт.

Справка УНИАН. Андрей Коболев с 1999 по 2002 гг. работал в украинском подразделении PricewaterhouseCoopers (PwC) консультантом по вопросам управления, специализируясь в вопросах стратегического управления и корпоративных преобразований.

С 2002-го по 2010 год работал на разных должностях в НАК "Нафтогаз Украины". Также работал советником в инвестиционной компании AYA Securities.