Украина ведет переговоры с США о том, как "похоронить" "Северный поток-2" - Коболев

По словам главы "Нафтогаза Украины", россияне постараются создать собственные технические возможности, чтобы завершить прокладку трубопровода, несмотря на уже наложенные санкции.

Украина ведет переговоры с США и другими партнерами о том, как окончательно "похоронить" обходной российский газопровод "Северный поток-2" на случай, если уже принятые санкции не смогут остановить его строительство.

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Об этом сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев во время выступления в Атлантическом совете в Вашингтоне, трансляция которого велась онлайн.

"Игра еще не закончена. Россияне постараются создать собственные технические возможности, чтобы завершить прокладку трубопровода… Мы сейчас обсуждаем, в том числе здесь в Вашингтоне, как быть уверенными, в том, что этот проект похоронен окончательно", - сказал он.

По словам Коболева, несмотря на то, что российская сторона и не обладает технологиями для строительства современных судов, которые бы могли завершить прокладку обходного газопровода вместо компаний, на которые были наложены санкции США, технические возможности для прокладки труб все же существуют.

"Мы надеемся, что правительство США продолжит двигаться в этом направлении", - отметил Коболев, добавив, что санкционная политика США по отношению к компаниям, которые занимались строительством "Северного потока-2", стала одним из важнейших шагов в поддержку энергетической безопасности Украины.

Как сообщал УНИАН, 20 декабря 2019 года президент США Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете США на 2020 год, предусматривающий, в частности, санкции против компаний, участвующих в строительстве газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

Палата представителей и Сенат США готовы принять еще один закон о санкциях против газопровода "Северный поток-2", если Россия достроит его.

Справка УНИАН. Проектом "Северный поток-2" предусмотрено строительство и работу двух веток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод в обход Украины планировали построить рядом с уже имеющимся "Северным потоком-1" до конца 2019 года.

Украина выступает против строительства "Северного потока-2".

11 января 2020 года президент России Владимир Путин заявил, что РФ самостоятельно достроит "Северный поток-2", его запуск возможен в первом квартале 2021 года.