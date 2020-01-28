Конкурентный рынок газа для украинцев откроется с 1 мая - "Нафтогаз"

Таким образом станет неактуальным вопрос, из чего складывается цена на газ, поскольку потребитель сам будет выбирать себе поставщика.

Глава правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев надеется, что с 1 мая этого года в Украине будет открыт конкурентный рынок газа для населения, где потребитель сам сможет выбирать себе поставщика.

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Об этом Коболев написал на своей странице в соцсети Facebook.

"C 1 мая 2020 года ждем окончательного открытия газового рынка для населения и конкуренцию на нем между независимыми поставщиками. Тогда вопрос, с чего складывается цена на газ, станет неактуальным: вы просто будете выбирать для себя самое выгодное предложение среди нескольких поставщиков", - отметил Коболев.

Как сообщал УНИАН, 24 января Кабинет министров Украины внес изменения в постановление о специальных обязательствах и ограничил цену газа для населения и теплокоммунэнерго стоимостью топлива на нидерландском хабе.

Сегодня, 28 января, в "Нафтогазе Украины" заявили, что, в соответствии с новым постановлением правительства, в январе 2020 года оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей будет составлять 4,65 гривни за кубометр (без учета НДС, наценки газсбытов и затрат на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами), что на 25% меньше, чем в январе 2019 года.