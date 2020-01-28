Сколько будем платить за газ: "Нафтогаз" озвучил цифры

Новая цена газа для населения на 25% ниже, чем в январе 2019 года.

В январе 2020 года оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым НАК "Нафтогаз Украины" поставляет газ в рамках специальных обязательств (ПСО), будет составлять 4,65 гривни за кубометр (без учета НДС, наценки газсбытов и затрат на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами), что на 25% меньше, чем в январе 2019 года.

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В сообщении компании говорится, что новая цена рассчитана "Нафтогазом" согласно постановлению Кабинета Министров Украины №17 от 24 января 2020 года. Таким образом, Украина выполняет обязательства перед МВФ относительно поэтапного перехода к рынку газа со свободным ценообразованием и конкуренцией за бытового потребителя между многими поставщиками газа.

Кроме того, в "Нафтогазе" подчеркнули, что таким образом отменяется предыдущая цена гарантированная правительством.

"Оптовая цена 4,65 гривни за 1 кубометр будет действовать вместо квартальной гарантированной цены, которую "Нафтогаз" предложил всем защищенным потребителям на период с января по апрель 2020 года, а также ранее утвержденной месячной цены на январь (5,5 гривни за кубометр)", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что новая, сниженная цена газа будет применяться автоматически для бытовых потребителей, независимо от того, какую цену потребитель выбрал ранее - квартальную или ежемесячную. Бытовым потребителям не нужно никуда обращаться или оформлять любые документы.

"Производителям тепла (предприятиям ТКЭ и ОСМД) необходимо срочно оформить дополнительные соглашения с "Нафтогазом" об уменьшении цены на январь 2020 года", - сказано в сообщении.

Клиенты, которые ранее приобрели газ на условиях предложения от "Нафтогаза" "Газовый запас", могут платить за газ по сниженной цене, неиспользованный остаток средств будет возвращен на счета потребителей в конце отопительного сезона.

По информации компании, оптовая цена "Нафтогаза" соответствует уровню импортного паритета. По новой методике цена на текущий месяц будет определяться согласно фактическим биржевым торгам, которые проходят с 1 по 22 число. Компания будет публиковать цену на месяц на протяжении нескольких рабочих дней после 22 числа.

Как сообщал УНИАН, 24 января Кабинет министров Украины внес изменения в постановление о специальных обязательствах и ограничил цену газа для населения и теплокоммунэнерго стоимостью топлива на нидерландском хабе.

"Нафтогаз Украины" в декабре снизил цену для населения на 13%, по сравнению с ценой на ноябрь, до 4277 гривень за тысячу кубометров (без учета НДС, наценки газсбытов и транспортных расходов).

27 ноября Кабинет министров Украины принял решение о введении гарантированной цены на газ для населения с 1 января на уровне 5500 гривень за тысячу кубометров, чтобы предотвратить возможный тарифный скачек в случае прекращения транзита российского газа через Украину.

30 декабря Украина и Россия подписали новый контракт на транзит газа в Европу сроком на пять лет с возможностью пролонгации на десять лет.