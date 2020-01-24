ДТЭК обесточит две госшахты на Донетчине из-за долгов

Энергокомпания призывает профильное министерство, Донецкую областную государственную администрацию и руководство шахт-должников как можно скорее найти решение для недопущения отключения.

Компания-оператор системы распределения "ДТЭК Сети" намерена отключить 28 января от электроснабжения госпредприятие "Шахтоуправление "Южнодонбасское № 1", а 29 января - госпредприятие "Шахта им. Н. С. Сургая" из-за долгов.

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В сообщении пресс-службы ДТЭК говорится, что государственные предприятия не выполняют взятые на себя обязательства по оплате, несмотря на достигнутые договоренности. Задолженность ШУ "Южнодонбасское № 1" превышает 123 миллиона гривень, а долг шахты им. Н. С. Сургая – более 300 миллионов гривень.

"Понимая важность электроснабжения шахт, энергокомпания постоянно вела переговоры с руководством ГП "Шахтоуправление "Южнодонбасское № 1". В феврале 2019 года был согласован график реструктуризации задолженности сроком до конца 2020 года. Однако график не выполняется", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ГП "Шахта им. Н. С. Сургая" также не выполнила условия графика реструктуризации задолженности, согласованного в марте 2019 года.

"У оператора системы распределения нет иного выхода, как отключить должника. Невыполнение условий оплаты – прямое нарушение потребителем норм Законом Украины "О рынке электрической энергии", - говорится в сообщении.

В ДТЭК отметили, что проблемы шахт с оплатой использованной электроэнергии имеют системный характер. Руководство шахт регулярно нарушает графики оплат и не соблюдает договоренности с оператором системы распределения и поставщиками. Так, с 21 декабря ГП "Шахтоуправление "Южнодонбасское № 1" было отключено по заявке поставщика ЭК "Укрэнергоуголь". Энергоснабжение угольного предприятия возобновили только через месяц - 17 января.

"Энергокомпания призывает Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины, Донецкую областную государственную администрацию и руководство шахт-должников как можно скорее найти решение, которое позволит не допустить отключения", – говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что ответственность за отключение шахт несет руководство государственных предприятий.

Оператор системы распределения проинформировал о сложившейся ситуации премьер-министра Украины, Министерство энергетики и защиты окружающей среды, СНБО, ГСЧС, Донецкую областную государственную администрацию, органы Госэнергонадзора.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2019 года шахтоуправление "Южнодонбасское-1" заключило договор на поставку электроэнергии с "ЭК "Укрэнергоуголь", что позволило шахте получать электроэнергию.