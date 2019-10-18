Министерство энергетики начало аудит всех государственных шахт

По результатам аудита будут определены возможные перспективы развития отрасли.

Министерство энергетики и защиты окружающей среды начало проводить аудит эффективности работы всех государственных шахт, сказал во время Часа вопросов к правительству заместитель министра Виталий Шубин.

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«Мы начали аудит всех госшахт. Сейчас мы выясняем возможные перспективы развития отрасли и отдельно об этом проинформируем», - сказал он.

По его словам, правительство также инициировало изменения в госбюджет на 2019 год, чтобы выделить дополнительные средства на реструктуризацию угольной отрасли.

«Я надеюсь, что законопроект сегодня будет поддержан комитетом и прошу народных депутатов поддержать его», - отметил замминистра.

Как сообщал УНИАН, 15 октября Кабинет министров Украины одобрил проект изменений в государственный бюджет на 2019 год, которыми предусмотрено выделение 1 млрд грн на выплату зарплат шахтерам.