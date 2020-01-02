Самая масштабная реформа в энергетике: «Нафтогаз» заявил о завершении отделения оператора ГТС Украины

Отмечается, что, в свою очередь, «Оператор ГТС Украины» отдельным актом принял на баланс активы украинской ГТС от «Укртрансгаза».

Руководители АО «Укртрансгаз» и АО «Магистральные газопроводы Украины» (МГУ) 1 января подписали акт приема-передачи, после чего ООО «Оператор газотранспортной системы Украины» (ОГТСУ) перешло во владение МГУ.

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Об этом сообщает пресс-служба НАК «Нафтогаз Украины».

Отмечается, что, в свою очередь, «Оператор ГТС Украины» отдельным актом принял на баланс активы украинской ГТС от «Укртрансгаза».

Акт приема-передачи содержит более 47 тысяч единиц балансовой стоимостью более 32 млрд грн. Этот акт согласовали все вовлеченные в процесс анбандлинга ГТС стороны - НАК «Нафтогаз Украины», Фонд государственного имущества, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Министерство финансов, Министерство энергетики и защиты окружающей среды.

«Это был завершающий этап процесса отделения газотранспортной системы Украины от «Нафтогаза». Анбандлинг ГТС завершен вовремя, независимый оператор начал полностью самостоятельную деятельность», - говорится в сообщении.

Отмечается, что это была самая масштабная реформа в энергетическом секторе за всю историю независимой Украины.

«Украина выполнила требования Третьего энергопакета и доказала, что является ответственным и надежным партнером. «Нафтогаз» перестал быть акционером оператора ГТС, но становится его крупным клиентом и готов поддерживать в инициативах, направленных на развитие конкурентного и прозрачного газового рынка», - подчеркнул председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины приняла закон, которым предусматривается отделение газотранспортной системы Украины от Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» (анбандлинг), при этом объект по-прежнему останется в собственности государства.

Справка УНИАН. Анбандлинг - это отделение деятельности по транспортировке природного газа (деятельности Оператора ГТС) от добычи и поставки природного газа и электрической энергии.

Предполагается, что эффективный анбандлинг станет залогом формирования независимого и сертифицированного по европейским требованиям оператора украинской газотранспортной системы. Существование и работа такого оператора позволит усилить позиции и роль Украины в переговорном процессе с Российской Федерацией о продлении транзиту и сохранении украинской газотранспортной системы с 2020 года.