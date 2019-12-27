Еврокомиссия подтвердила отделение "Оператора ГТС Украины"
Вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович официально подтвердил, что новая компания "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) отделена и настроена на работу в соответствии с законодательством Евросоюза.
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Об этом он написал на своей странице в Twitter.
"Рад, что отправил письмо, подтверждающее, что вновь созданный оператор газотранспортной системы Украины отделен и настроен на работу в соответствии с законодательством ЕС", - написал он.
По словам Шефчовича, это необходимое условие для бесперебойного транзита российского газа в Европу через Украину, как было согласовано во время трехсторонних переговоров.
Как сообщал УНИАН, 24 декабря Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла окончательное решение о сертификации госкомпании "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ), а также выдала соответствующую лицензию на транспортировку газа, что позволит компании начать свою деятельность с 1 января 2020 года.
Pleased to have sent the letter confirming that #Ukraine's newly established gas transmission system operator is unbundled and set to operate in line with EU law. Essential for the uninterrupted transit of #Russia's gas to Europe via Ukraine, as agreed in #TrilateralGasTalks. pic.twitter.com/TmoiLl9utz— Maroš Šefčovič🇪🇺 (@MarosSefcovic) December 27, 2019