Еврокомиссия подтвердила отделение "Оператора ГТС Украины"

По словам Шефчовича, это необходимое условие для бесперебойного транзита российского газа в Европу через Украину.

Вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович официально подтвердил, что новая компания "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) отделена и настроена на работу в соответствии с законодательством Евросоюза.

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Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Рад, что отправил письмо, подтверждающее, что вновь созданный оператор газотранспортной системы Украины отделен и настроен на работу в соответствии с законодательством ЕС", - написал он.

По словам Шефчовича, это необходимое условие для бесперебойного транзита российского газа в Европу через Украину, как было согласовано во время трехсторонних переговоров.

Как сообщал УНИАН, 24 декабря Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла окончательное решение о сертификации госкомпании "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ), а также выдала соответствующую лицензию на транспортировку газа, что позволит компании начать свою деятельность с 1 января 2020 года.